ELECTRIC TROUBADOUR au Barazik à Paris, le 11 mai 2018

ELECTRIC TROUBADOUR

Première partie de AME SON

au Barazik à Paris,

le 11 mai 2018

Marc BLANC, fondateur d’AME SON, assure sa première partie en interprétant des chansons de sa composition sous le nom d’ELECTRIC TROUBADOUR, qui est le titre d’un album de chansons folk qu’il avait enregistré en 1985. Après avoir chanté, seul à la guitare, Le Robinson Intérieur, un morceau de l’album Electric Troubadour, il est rejoint par Bruno HUMBERT avec sa guitare pour une version épurée de L’Évocation qui figure dans le premier album d’AME SON et d’une belle chanson plus récente, Le Royaume, qui ne figure sur aucun album et dont on peut entendre l’enregistrement d’origine sur Youtube. La musicienne norvégienne Ingunn EGSETT est alors invitée à monter sur scène pour les accompagner au violon pour Expérience Terre Minée, qui est la face B d’un 45 tours de Marc BLANC sorti en 1978, puis à la flûte pour un morceau plus enjoué sur lequel il invite le public à chanter, Sors-Toi de là, un autre extrait de l’album Electric Troubadour. La boucle est bouclée… et AME SON peut (re)commencer.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

