ANAÏD fait un nouveau rêve

Le groupe de jazz-rock progressif, ethnique et lyrique français ANAÏD, créé en 1981 autour de Jean-Max Delva (batterie) et Emmanuelle Lionet (chant, percussions), disparu une décennie plus tard et reformé depuis 2013, s’est produit en février 2020 sur la scène du Triton (Les lilas – 93). Pour le groupe, cette soirée est restée mémorable tant pour la qualité impeccable du son que pour l’accueil fait par le public présent ce soir-là (voit notre compte-rendu). L’idée lui est donc venue de publier un album live afin d’inscrire ce concert dans le temps.

ANAÏD s’apprête donc à sortir l’intégralité de ce concert en formats double CD et double vinyle sous le titre ANAÏD ïn Parïs. Étant en autoproduction depuis 2019, le groupe finance la production de ses albums en partie avec les recettes de ses concerts, mais la crise sanitaire actuelle a évidemment mis un sérieux coup de frein à ses activités scéniques.

C’est pourquoi ANAÏD fait aujourd’hui appel au financement participatif sous forme de pré-commande du CD ou du vinyle via la plateforme Ulule.

L’album étant déjà mixé et mastérisé, le financement participatif permettra à ANAÏD de couvrir la production physique dudit album et les frais de la SDRM (Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique).

Plusieurs contreparties sont proposées aux généreux souscripteurs.

Pour en savoir plus, il suffit de se rendre sur la page : https://fr.ulule.com/album-live-anaid/

La campagne s’achèvera le 1er septembre ; il est encore temps d’aider ANAÏD à réaliser son rêve discographique !