AS MARGENS DO LIMA à Choisy-le-Roi (94), le 23 juin 2018

AS MARGENS DO LIMA

Fêtes de la Ville

au Port de Choisy-le-Roi (94),

le 23 juin 2018

La ville de Choisy-le-Roi, dans le Val de Marne, a proposé cette année une nouvelle formule des fêtes de fin d’année scolaire. Des portes ouvertes ont eu lieu dans les différents lieux culturels et sportifs de la ville durant la semaine de la fête de la musique.

Pour clore les fêtes le dernier week-end de juin, le récent quartier du Port accueillait le samedi 23 juin des spectacles de rue, une scène de concerts, un village des enfants, un espace dédié à la traditionnelle vente de livres et de CD de la médiathèque Aragon, le stand de la Mairie où l’on pouvait signer la pétition contre le projet du gouvernement de construire une prison à côté de la Gare (!) et un village “Vie Internationale” auquel participaient de nombreuses associations en proposant sur leur stand infos, ateliers découvertes, artisanat et spécialités culinaires : Amitié franco-vietnamienne (AAFV), As Margens Do Lima, Association Franco-haïtienne et d’ailleurs, Association des franco-tamouls de Choisy, D’un geste naît l’espoir, Dantan Haïti, Espoir et merveilles, Le nid d’enfants, Outremer Racines, Solidarité Choisy Palestine, Union de femmes africaines et amies de Choisy-le-Roi (UFAAC), Union solidaire des jeunes de toutes origines (USJTO).

Parmi les associations invitées, le groupe folklorique AS MARGENS DO LIMA s’est distingué à la fois avec son stand de spécialités culinaires et d’artisanat et sa prestation sur la scène du Port qui présentait les musiques et danses du nord de leur pays d’origine, le Portugal.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre entretien avec Mélanie GOMES, musicienne et danseuse membre de l’association, réalisé sur le stand après le spectacle.

Article et photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.