CARRÉ MANCHOT au Festival Yaouank au Parc des Expos de Rennes, novembre 2018

CARRÉ MANCHOT

au Parc des Expositions de Rennes,



Grand Fest-Noz du Festival Yaouank

le 17 novembre 2018

CARRÉ MANCHOT est l’un des groupes phares de la musique bretonne de fest-noz depuis plus de trente ans. Le groupe a connu plusieurs changements de personnel durant sa longue carrière, et c’est la formation actuelle qui s’est réunie pour jouer sur la grande scène de Yaouank 2018, composée de Gilbert LE PENNEC (guitare), Yannig ALORY (flûte traversière en bois), Yann-Loïc JOLY (accordéon) et Patrick MARIE (chant, mandole), augmentée pour l’occasion de deux autres de ses anciens membres, Hervé LE LU (bombardes) et Erwan VOLANT (basse) afin de nous replonger en 1997, en pleine période de la vague celtique et de leur album Riboul de la même année.

Le concentré d’énergie CARRÉ MANCHOT n’a pas pris une ride et a soulevé non seulement le parquet du grand hall, mais aussi quelques milliers de salons en Bretagne puisque le concert était filmé par France 3 Bretagne et Tébéo et retransmis en direct.

Photos : Sylvie Hamon

Dernier CD : 30 (2016)

