David KRAKAUER présente son nouveau cocktail

24 vues

Label Bleu et Table Pounding Records annoncent la sortie du premier album, depuis huit ans et sous son nom, du clarinettiste, compositeur et chef d’orchestre David KRAKAUER : Mazel Tov Cocktail Party. Toujours en quête de nouvelles frontières esthétiques et de nouveaux sons, KRAKAUER s’est associé à la productrice Kathleen Tagg, avec laquelle il avait déjà réalisé l’album Breath and Hammer, sorti en 2020, pour créer une expression cathartique de joie et d’affirmation.

Tous deux présentent ainsi leur projet : « Face à l’écrasante négativité et à la montée alarmante de la haine et de l’intolérance dans le monde d’aujourd’hui, nous nous sommes sentis obligés de proposer une célébration musicale de notre humanité partagée comme contre-pouvoir à toute cette folie. (…) Nous avons imaginé qu’un projet musical pourrait être une fête amusante qui aurait le potentiel d’être utilisée comme un catalyseur pour encourager et soutenir les gens à faire des choses positives dans le monde. »

Mazel Tov Cocktail Party présente ainsi une toute nouvelle formation composée de musiciens de renommée mondiale, issus d’une grande variété de genres et de milieux culturels, à savoir le oudiste /guitariste Yoshie Fruchter, le batteur iranien et multi-talent Martin Shamanpoor, le bassiste virtuose Jerome Harris, et la voix et des mots de la chanteuse et rappeuse soul Sarah MK.

Pour cet album, KRAKAUER et Tagg se sont tournés vers les anciennes formes de danse, celles qui sont conçues pour que les communautés se rassemblent et bougent. Mazel Tov Cocktail Party reprend donc des formes de danses traditionnelles et anciennes et les refond complètement pour apporter un message manifeste de tolérance et d’inclusion. La polka, la danse carrée et la hora n’ont jamais sonné de cette façon auparavant, avec des rythmes électro, des tambours à main acoustiques du Moyen-Orient, des grooves profonds et des paroles qui appellent à l’espace pour tous, tandis que la clarinette hurlante de KRAKAUER nous enjoint à nous unir, à célébrer et à ressentir la puissance de notre vie. On y trouve également des interventions électro de Bergsonist (Maroc/NYC), Socalled (Montréal, Canada), Jeremy Flower (aka Keepalive) (Boston) et Kathleen Tagg (Afrique du Sud/NYC).

« Nous voulions prendre des formes de danses traditionnelles et anciennes et les remanier complètement pour apporter un message explicite de tolérance et de célébration de notre humanité partagée. Et nous voulions créer de nouveaux airs qui fassent danser les gens. Ces deux années ont été très dures, et nous avons besoin de bouger ensemble. C’est une fête, et vous êtes tous invités !! »

Mazel Tov Cocktail Party sortira le 25 février 2022 en digital ainsi qu’en physique (CD et vinyle) chez L’Autre Distribution. Il sera présenté sur la scène du Café de la Danse, à Paris, le mardi 29 mars 2022 (première partie : Kafé Gàta trio).

Mazel Tov Cocktail Party! | David Krakauer with Kathleen Tagg, Mazel Tov Cocktail Party | David Krakauer (bandcamp.com)

Partager : Twitter

Facebook