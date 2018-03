Festival du Désert à Jaisalmer, Sam Dunes (Rajasthan, Inde), 31 janvier 2018

Festival du Désert à Jaisalmer

Dunes de Sam

(Rajasthan, Inde)

2nde partie :

31 janvier 2018

Au Rajasthan (État du Nord-Ouest de l’Inde), le Festival du Désert est un événement culturel majeur qui a lieu tous les ans au mois de février dans la « ville dorée » de Jaisalmer et dans le Désert du Thar. Il offre l’opportunité de voir et d’écouter diverses formes de manifestations artistiques (danses, chants, musiques) liées à la culture rajasthanaise, dans ses formes les plus traditionnelles jusqu’à ses avatars plus modernes.

Le dernier jour du festival a eu lieu à 42 kilomètres de la ville de Jaisalmer, en plein désert du Thar, dans les Sam Dunes. En journée, on pouvait assister à des divertissements variés (course de dromadaires, concours de moustaches, de turbans, de cerfs-volants…).

Le soir, le public s’est dirigé dans les dunes pour assister au spectacle de clôture qui s’est déroulé durant le temps où la pleine lune a commencé à poindre jusqu’à son apparition complète. Sur la scène, de nombreux artistes, danseuses, chanteurs, chanteuses et musiciens des communautés langa, manganyar, etc. ont rivalisé de couleurs musicales, rythmiques, mélodiques et vestimentaires pour faire valoir la richesse artistique du Rajasthan. Le Festival du Désert s’est ensuite achevé sur d’autres couleurs, celui d’un grand feu d’artifice qui a achevé de transporter le public dans les étoiles.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

