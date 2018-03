Festival du Désert à Jaisalmer (Rajasthan, Inde), 30 janvier 2018

Festival du Désert à Jaisalmer

(Rajasthan, Inde)

1e partie :

30 janvier 2018

Au Rajasthan (État du Nord-Ouest de l’Inde), le Festival du Désert est un événement culturel majeur qui a lieu tous les ans au mois de février dans la « ville dorée » de Jaisalmer et dans le Désert du Thar. Outre des divertissements variés (course de dromadaires, concours de moustaches, de turbans, de cerfs-volants…), il offre l’opportunité de voir et d’écouter diverses formes de manifestations artistiques (danses, chants, musiques) liées à la culture rajasthanaise, dans ses formes les plus traditionnelles jusqu’à ses avatars plus modernes.

Février correspond dans le calendrier hindou au mois appelé Magha. Le Festival du Désert commence toujours trois jours avant la pleine lune, et s’achève quand celle-ci est à son apogée. Il débute par une procession qui part du fort de Jaisalmer jusqu’à un stade (le Shahid Poonam Singh Stadium) où se tiennent les festivités proprement dites. En soirée, différents artistes provenant de tout le Rajasthan (ou des régions environnantes, comme le Gujarat) enchaînent leurs performances avec force costumes bigarrés, danses, chants et musiques issus des traditions rajasthanaise, hindoustanie, soufie (qawwali)…

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

