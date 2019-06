FLEUVES au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

FLEUVES

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

15, 16 et 17 février 2019

C’est le trio FLEUVES qui a fermé le ban de la deuxième soirée du Roue Waroch, à près de deux heures du matin, devant deux publics différents : un parterre de danseurs auprès duquel le premier album du groupe a remporté un vif succès, et un public venu voir les concerts d’artistes connus pour un prix défiant toute concurrence et qu’il fallait convaincre de rester pour le fest-noz final.

On va peut-être se répéter, mais FLEUVES est vraiment un groupe unique sur la scène de la musique à danser bretonne et qui cultive un son bien à lui, atypique (clarinette, piano/Fender Rhodes, basse fretless), original et novateur, apte à séduire des non-adeptes du genre. Et son pouvoir d’attraction est indéniablement reconductible !

Le trio a joué quelques morceaux de son prochain album à paraitre en avril qui confirment sa démarche progressive, ajoutant de délicates et idoines touches électro à sa musique feutrée et hypnotique, planante par endroits et mordante à d’autres. Le groupe a même trouvé le moyen de métamorphoser ses anciens morceaux, les faisant presque sonner comme des nouveaux. Danseurs et auditeurs étaient une fois encore sous le charme.

FLEUVES ? Ça coule de source (chaude)…

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Lire notre entretien avec FLEUVES.

CD : Fleuves (Coop Breizh – 2017)

Fleuves #2 (Coop Breizh – 2019)

Diaporama photos :

 

