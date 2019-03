GWENFOL au Festival Yaouank au Parc des Expos de Rennes, novembre 2018

GWENFOL

au Parc des Expositions de Rennes,



Grand Fest-Noz du Festival Yaouank

le 17 novembre 2018

GWENFOL est né du duo formé en 1991 par Yannig NOGUET (accordéon) et Jean-Pierre ANDRIEUX (violon), alors adolescents. Ils ont bientôt été rejoints par Olivier GUÉNÉGO (guitare) et Gurvan DRÉANO (bombarde) puis Stéphane LE DRO (clarinette) en 1993. GWENFOL s’est imposé rapidement et a remporté beaucoup de succès en Bretagne et à Paris où, avec la “vague celtique” de l’époque, il y a eu de nombreux festoù-noz. Entre 1992 et 1998, GWENFOL a fait partie des groupes qui tournaient le plus, mais la formation d’origine n’a malgré tout enregistré qu’un seul CD, Berdadaou, avant de se séparer.

GWENFOL s’est reformé pour un fest-noz en mai 2017 au festival de Kleg et a continué depuis lors, pour le plus grand bonheur de ses fans. Yaouank ne pouvait pas manquer une si bonne occasion de les inviter.

Le groupe est désormais composé de Yannig NOGUET (accordéon), Pierre DROUAL (violon), Olivier GUÉNÉGO (guitare), Gurvan DRÉANO (bombarde) et Stéphane LE DRO (clarinette). L’énergie est intacte et les influences toujours multiples. On espère un nouveau CD avec le répertoire qui n’a pas encore été enregistré.

Photos : Sylvie Hamon

CD : Berdadaou (1997)

Lire notre article sur le Festival Yaouank 2018.

Diaporama photos :

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.