HAMON MARTIN QUINTET – L’Habit de Plume

(Coop Breizh – 2004)

Après son précédent opus, Allune, dont les arrangements arrivaient à la perfection, on se demandait ce que le QUARTET HAMON MARTIN pourrait offrir de plus à nos oreilles en quête de nouveauté. La réponse arrive avec ce nouvel album qui porte le même nom qu’un 33 tours de folk-rock sorti en 1977 par le violoniste René WERNEER (qui joua en duo avec Gabriel YACOUB et dans la première formation d’Alan STIVELL), L’Habit de Plume. L’habillage du digipack est d’une élégance rare, à l’image de la musique. On y voit les cinq membres du groupe s’envoler d’un champ dans les airs comme des plumes.

Le quartet s’est en effet transformé en quintet. Autour de Mathieu HAMON (au chant), Janick MARTIN (à l’accordéon diatonique), Erwan HAMON (à la bombarde et à la flûte traversière en bois) et Ronan PELLEN (au cistre), on retrouve avec plaisir Erwan VOLANT à la basse, déjà présent en tant qu’invité sur Allune, qui est maintenant membre à part entière du groupe.

Si le répertoire est toujours composé en majorité de danses pour le fest-noz, le quintet nous offre également de belles mélodies à écouter. Sur les quinze titres de l’album, Ronan PELLEN, Erwan HAMON et Janick MARTIN signent chacun un instrumental. La voix de Mathieu HAMON nous transporte sur les douze autres morceaux, sur des chants traditionnels ou de nouvelles paroles. Ses textes (Les Oiseaux du Bois et La Fontaine des Amants co-signé avec Janick MARTIN) ainsi que Les Draps de Lit de Melaine FAVENNEC, sont superbes et n’ont rien à envier aux belles adaptations du poème Les Cailloux de Gaston COUTÉ et de L’Allégresse de Pierre BAROUH, chanteur et parolier entre autres de Francis LAI.

Les arrangements font toujours merveille et le jeu des musiciens est de plus en plus libre, évoluant parfois encore vers le jazz. Les percussions de Jean-Marie NIVAIGNE, invité sur plusieurs morceaux, sont du meilleur effet et le violon de Jacky MOLARD (qui a enregistré et mixé l’album) conclut magistralement, en duo avec l’accordéon de Janick MARTIN, cet excellent et chaleureux Habit de Plumes.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans ETHNOTEMPOS

n° 15, septembre 2004)

Site : http://duohamonmartin.com

Note : ce disque est épuisé et est disponible uniquement en format numérique.

Ecouter sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/album/12987432