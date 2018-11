HAUTBOIS CHAUVIN au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

HAUTBOIS CHAUVIN

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 28 juillet 2018

L’après-midi de la quatrième journée du festival Temps Fête de Douarnenez a débuté avec la prestation du duo de chanteurs Jean-Félix HAUTBOIS et Gaël CHAUVIN. Plutôt habitués à se produire en fest-noz, ils ont assuré un concert au kiosque avec un répertoire de chants maritimes (mais pas nécessairement des chants de marins!) concocté tout particulièrement pour le festival maritime. Leur spécialité, le rond paludier de la presqu’île de Guérande, peu exploité dans les festoù-noz, est venu se glisser à cinq reprises dans leur concert, soit l’intégralité des titres de leur EP, Adèle Pichon, exclusivement disponible en numérique sur internet.

Dynamique et entraînant, le duo a séduit les festivaliers et quelques danseurs qui passaient par là, et a même réveillé deux “marins” qui sont montés sur scène et se sont même essayés à la danse… tant bien que mal !

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

