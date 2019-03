Jean-Charles GUICHEN, création au Festival Yaouank au Parc des Expos de Rennes, novembre 2018

Jean-Charles GUICHEN

Création au Parc des Expositions de Rennes,



Grand Fest-Noz du Festival Yaouank

le 17 novembre 2018

Jean-Charles GUICHEN a fait partie avec son frère Fred, de 1986 à 1998, du groupe qui a redynamisé le fest-noz avec une rythmique rapide et rock, tout en respectant les danses traditionnelles, AR RE YAOUANK. Depuis la dissolution du groupe, Jean-Charles se produit régulièrement en fest-noz, principalement seul ou en duo avec Fred.

Jean-Charles GUICHEN a déjà joué une quinzaine de fois à Yaouank, aussi bien avec des formations différentes qu’en solo. Pour la vingtième édition, le Festival a souhaité qu’il présente une création autour de son dernier album, Breizh An Ankou.

C’est la première fois que l’album était présenté en fest-noz avec tous ses musiciens et invités. Autour de Jean-Charles à la guitare acoustique, on a retrouvé pour ce spectacle Olivier CAROLE à la basse, Mickaël BOURGEOIS à la batterie, Sylvain BAROU à la flûte et au uilleann pipe, Claire MOCQUARD au violon, chant et chœurs, ainsi que le Bagad SONERIEN BRO DEGER de Perros-Guirrec, ainsi que deux “vedettes” bretonnes en alternance sur scène : le guitariste Dan AR BRAZ et le chanteur Denez PRIGENT, qui a repris depuis peu le chemin du fest-noz.

La création était fort attendue du public et le parquet de danse ainsi que les gradins du Musik Hall étaient remplis à leur maximum. L’événement a été filmé par France 3 Bretagne et Tébéo, et on espère revoir bientôt cette heure de transe’n’roll sur le net.

Photos : Sylvie Hamon

Dernier CD : Breizh An Ankou (2017)

Lire aussi notre article sur le Festival Yaouank 2018.

Diaporama photos :

