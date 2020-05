Jean-Luc THOMAS à la Péniche Antipode à Paris, février 2020

Jean-Luc THOMAS

à la Péniche Antipode à Paris,

Sortie d’album Oficina Itinerante

le 26 février 2020

D’un coup de flûte magique, Jean-Luc THOMAS nous a ce soir-là emmenés au Brésil en musique et en images. Le flûtiste breton a pris le commandement de la péniche Antipode, amarrée dans le XIXe arrondissement de Paris, et nous a fait voguer du Trégor au Sertão avec sa création Oficina Itinerante.

Contrairement à l’album du même nom, sur lequel jouent pléthore de musiciens brésiliens, le spectacle scénique de Jean-Luc THOMAS était strictement soliste, convoquant flûtes, percussions, notes, mots, lumières, photos et dessins pour évoquer ses rencontres, aventures et tranches de vie à São Paulo, Rio de Janeiro et Recife. Il nous a ainsi “lu” de belles pages colorées de poésie et d’humanité !

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Lire la chronique du CD Oficina Itinerante

Lire notre entretien avec Jean-Luc THOMAS

Sites : www.jeanlucthomas.com – www.penicheantipode.fr

Diaporama photos :