LE GALL-CARRÉ / MOAL au Festival Roue Waroch à Plescop, février 2019

LE GALL-CARRÉ / MOAL

Festival Roue Waroch

au Complexe sportif de Plescop

15 février 2019

En deuxième partie de la première soirée du festival Roue Waroch à Plescop, le duo Tangi LE GALL-CARRÉ (accordéon diatonique) et Erwan MOAL (guitare acoustique) a fait montre de sa belle technicité, de son sens rythmique et de sa finesse mélodique pour satisfaire l’enthousiasme des danseurs, avec une rock attitude inhabituelle pour un duo acoustique et tellement contagieuse.

Cerise sur le gâteau, le bassiste Julien STEVENIN qui officie dans STARTIJENN avec Tangui LE GALL CARRÉ, ainsi que la chanteuse à la voix cristalline Typhaine CORRE, tous deux invités sur le dernier album du duo, les ont rejoints pour les rappels.

Texte et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Page : https://www.pakerprod.bzh/artiste/tangi-le-gall-carre-erwan-moal/

CD : Le Gall-Carré / Moal & Friends (Paker Prod / Coop Breizh – 2013)

Touellwel (Paker Prod / Coop Breizh – 2018)

Diaporama photos :

    

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.