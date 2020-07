Les “chansons de lune” de THINKING PLAGUE refont surface !

Publié en cassette en 1986 sur le label américain Endemic Records, créé par Bob DRAKE, puis en LP sur Dead Man’s Curve en 1987 (et en CD dans la compilation Early Plague Years chez Cuneiform Records en 2000), Moonsongs, le deuxième album du groupe avant-prog’ et post-Rock in Opposition THINKING PLAGUE, va de nouveau faire l’objet d’une réédition en format vinyle !

C’est le micro-label franco-suisse Jelodanti, déjà responsable de fort belles rééditions d’albums de THE WORK, ULAN BATOR, GOZ OF KERMEUR ou encore Jean-Louis COSTES, qui a pris cette initiative.

Moonsongs sera édité à 300 exemplaires avec une nouvelle illustration et une pochette ouvrante, le tout réalisé à la main. On y trouvera notamment la composition Moonsongs dans son mixage original de 1986 qui figurait dans Early Plague Years (et non le remix inclus en bonus de l’album In This Life sur ReR Megacorp).

Cette réédition stylée des Moonsongs de THINKING PLAGUE paraîtra le 1er octobre prochain. On peut d’ores et déjà la pré-commander en contactant le label Jelodanti : klaradjian @ yahoo.fr

https://jelodanti.com