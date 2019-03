Lors LANDAT et Thomas MOISSON au Festival Yaouank au Parc des Expos de Rennes, novembre 2018

Lors LANDAT et Thomas MOISSON

au Parc des Expositions de Rennes,



Grand Fest-Noz du Festival Yaouank

le 17 novembre 2018

Une voix puissante et un accordéon vibrant suffisent à happer un immense parquet de danseurs dans un seul tourbillon. C’est le miracle que réalisent Lors LANDAT et Thomas MOISSON à chacune de leur apparition sur scène.

Leur duo a démarré en 2008 avec un titre de vice champion “duo libre” de Bretagne à Gourin. Dix ans et un CD En public plus tard, le répertoire de Basse-Bretagne mêlé au swing inégalable du duo reste aussi passionnant à écouter qu’à danser. Lors LANDAT (au chant) et Thomas MOISSON (à l’accordéon) sur une grande scène ont autant de présence qu’un groupe de rock avec, de surcroît, une remarquable complicité, si bien que la magie opère dès les premières notes dans une chaude ambiance et enflamme très vite le parquet de danse.

Photos : Sylvie Hamon

CD : En public (2013)

Lire notre article sur le Festival Yaouank 2018.

Diaporama photos :

??? ???

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.