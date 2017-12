MAGOU SAMB & DAKAR TRANSE au Petit Bain à Paris, octobre 2017

Magou SAMB & DAKAR TRANSE

au Petit Bain à Paris

28 octobre 2017

Dans le cadre de la 20e édition du festival Villes des Musiques du monde et de la création du “premier prix des musiques d’ici“.

Présélectionné parmi 40 artistes de 6 régions, Magou SAMB et son groupe DAKAR TRANSE ont succédé à NIRMĀAN en première partie du concert de Thomas PITIOT au Petit Bain. Lui aussi n’a bénéficié que de 20 minutes pour conquérir public et jury et faire partie des 5 heureux élus.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Site : https://magousambanddakartranse.bandcamp.com/

Site du Festival : http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/