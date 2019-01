Remastérisations ésotériques pour THIRD EAR BAND

Après la parution de l’édition collector 3 CD du deuxième album du groupe THIRD EAR BAND, Air, Earth Fire Water, rebaptisé Elements 1970-71 du fait de ses nombreux bonus, c’est au tour de ses deux autres albums cultes d’être à nouveau réédités en version remastérisée et augmentée.

L’album Music from Macbeth (BO du film de Roman Polanski) sera le premier à être réédité sur Esoteric Recordings/Cherry Red, le 25 janvier prochain, avec trois morceaux supplémentaires (des versions alternatives de Court Dance, Groom’s Dance et Fleance).

Alchemy fera pour sa part l’objet d’une réédition en mars 2019 (toujours sur Esoteric Recordings, bien sûr) sous forme d’un double CD comprenant, outre l’album original, des captations live de la BBC et les morceaux parus sur un obscur LP sous le nom NATIONAL BALKAN ENSEMBLE, déjà parus sur la compilation Necromancers of the Drifting West, plus quatre enregistrements inédits : Unity, The Sea, Hyde Park Raga et Druid.

Chaque édition comprendra un livret avec un essai rédigé par Lucas Chino Ferrari, auteur de l’inévitable blog Ghetto Raga, consacré à l’univers et à l’histoire du THIRD EAR BAND.

De quoi replonger dans cet univers unique et singulier nourri de musique folk, orientale, médiévale et d’une bonne dose de psychédélisme pionnier !

