Ronan LE GOURIÉREC au Nouveau Pavillon à Bouguenais (44), décembre 2018

Ronan LE GOURIÉREC

au Nouveau Pavillon à Bouguenais (44),

le 20 décembre 2018

Muni de son saxophone baryton, Ronan LE GOURIEREC fait danser petits et grands sur ses compositions originales et ses improvisations, et se produit même parfois en concert dans des lieux où il est bon que la musique s’invite, comme des EHPAD ou des cours d’écoles.

Depuis la rentrée 2018, il travaille avec le Nouveau Pavillon sur un projet associant des élèves et des professeurs des écoles de musique de Bouguenais, Rezé et de Saint-Aignan de Granlieu, qui rassemble à peu près une centaine de musiciens.

C’est en version réduite avec seulement onze des élèves et professeurs des écoles de musique de Bouguenais et de Saint-Aignan de Grandlieu que Ronan LE GOURIÉREC a animé le hall du Centre Baptiste-Marcet en première partie de la soirée Noël À LA ZIM !, afin de laisser au public un espace suffisant pour danser. Et pour celles et ceux qui ne connaissaient pas les danses bretonnes, Ronan a distribué des “gomettes” de couleurs différentes que l’on colle sur ses chaussures pour avancer du bon pied au son des saxophones, clarinette, tárogató et flûte traversière.

L’ambiance fut donc chaleureuse et joyeuse dans ce hall convivial qui nous accueillait avec son bar et en musique.

C’était la première représentation publique de ce projet qui se produira, au grand complet cette fois, le 23 mars au Stéréolux à Nantes, dans le cadre du festival Eurofonik.

Article et photos : Sylvie Hamon

Site : http://collectifalenvers.org/

Chronique du CD de Ronan LE GOURIÉREC, Little Big Noz.

Diaporama photos :

   

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.