À LA ZIM ! Muzik

Le collectif À LA ZIM ! Muzik a été créé à Nantes en janvier 2014 par cinq artistes parce que “tout simplement qu’à cinq, on est plus créatif et constructif que tout seul” : Erwan HAMON et Janick MARTIN bien connus en Bretagne sous le nom de DUO HAMON-MARTIN et également fondateurs du HAMON MARTIN QUINTET, Sylvain GIRAULT, chanteur et musicien dans différentes formations qui se produit aussi sous le nom de Sylvain GirO, François ROBIN qui mêle avec habileté le son de sa veuze avec ses machines et Gérald MARTIN, frère de Janick, qui coordonne la production et la diffusion des créations réalisées par ses quatre compères, a conçu et met à jour le site du collectif, écrit et met en page les livrets des disques, tient le stand de disques à la sortie des concerts… Un cinquième membre dans l’ombre mais aussi important que l’était un certain George MARTIN pour les BEATLES.

2014 a été marquée par la création du dernier album studio du HAMON MARTIN QUINTET, Les Vies que l’on mène, dans lequel on trouve d’ailleurs un tour dédié à Notre-Dame-des-Landes devenu rapidement un hymne, Zim Zoum Zad, dans lequel on peut apprécier ces paroles qui portent déjà le nom du collectif “À la Zim, à la Zad, à la Zim Zoum Zad” écrites par Sylvain GIRAULT. C’est en octobre de la même année que le quintet s’est rendu à Jérusalem et a rencontré le chanteur et oudiste palestinien Basel ZAYED.

Avec les années, plusieurs projets portés par À LA ZIM ! ont vu le jour, notamment Le Lac d’Eugénie de Sylvain GirO, le Fest-Noz Symphonique d’Erwan HAMON et Janick MARTIN avec Annie EBREL & l’Orchestre Symphonique de Bretagne, et les créations de François ROBIN, Solo Machines et Comme souffler dans un violoncelle en duo avec Erwan MARTINERIE qui est un concerto électro pour veuze et violoncelle destiné au jeune public (et au moins jeune).

Et À LA ZIM ! Muzik, qui ne se présente pas comme un label, a pourtant produit deux CD à la suite de la création de ses spectacles, le premier en 2017 du HAMON MARTIN QUINTET avec deux artistes palestiniens, Basel et Yousef ZAYED, Kharoub, et le second début 2018 de Sylvain GirO, Les Affranchies, recueil de “chansons épistolaires, sociales et sensibles”.

Les Alentours d’À La Zim !

En plus de faire tourner ses spectacles en France et même au-delà, À LA ZIM ! Muzik organise régulièrement des événements musicaux entre Nantes et Saint-Nazaire et aux alentours.

À la Zim Boum Boule a lieu au bar Le Lorrain à Nantes et accueille depuis plusieurs saisons des musiciens pour des sessions qui se déroulent pendant que les boules roulent. Car en ce lieu se pratique un sport spécifique, la boule nantaise, jeu ouvrier local proche de la pétanque ou du palet, auquel on peut même s’initier en écoutant jouer d’excellents musiciens lors des soirées organisées par À LA ZIM !

Les 7 Chemins d’À la Zim mènent au printemps et en été à un marché à la ferme suivi d’un concert avec pour thème “Musique et bien manger à la ferme des 7 Chemins”. Ces 7 chemins ne sont par ailleurs pas ouverts qu’à la musique bretonne et y ont déjà accueilli Didier ITHURSARRY et Kristof HIRIART avec leur répertoire basé sur les chants traditionnels du Pays Basque.

Les Labos d’À la Zim se déroulent dans différents lieux insolites de Saint-Nazaire et réunissent les quatre musiciens membres du collectif qui proposent chaque fois une heure d’expérimentation musicale. Le premier labo a eu lieu en octobre 2018 au Garage, le second en décembre aux Abeilles. En attendant d’autres dates, on peut entendre un extrait de leurs dérivations musicales sur le site Soundcloud.

Noël À LA ZIM ! au Nouveau Pavillon à Bouguenais, le 20 décembre 2018

Pour clôturer l’année 2018, le Nouveau Pavillon offrait à ses habitués le 20 décembre dernier une soirée Noël À LA ZIM ! dont la première partie était assurée dans le hall par Ronan LE GOURIÉREC avec son nouveau projet.

Ce cadeau musical regroupait les quatre musiciens du collectif À LA ZIM ! Muzik qui sont depuis les débuts du Nouveau Pavillon des habitués des lieux et y ont créé, séparément, des spectacles en résidence. Sylvain GirO en est d’ailleurs le fondateur et l’ancien directeur et a laissé sa place à la rentrée à Maël HOUGRON, qui présente la soirée.

Le spectacle proposé s’inscrit dans la continuité des expérimentations musicales initiées par Les Labos d’À la Zim afin créer des rencontres entre leurs projets et leurs univers. François ROBIN, Sylvain GirO et le duo HAMON MARTIN ont chacun une démarche musicale différente dans les musiques traditionnelles actuelles et explorent ici une mise en commun de leurs univers sonores. S’ils ont déjà joué auparavant dans des aventures artistiques communes, c’est la première fois qu’ils présentent une création ensemble et destinée à être jouée uniquement en cette soirée du 20 décembre 2018.

François ROBIN, le duo HAMON MARTIN et Sylvain GirO jouent tout d’abord tour à tour sur scène, puis ne tardent pas à mêler et à croiser leurs répertoires, nouveaux et anciens, et leurs instruments à bourdon dans des duos, des trios et des quatuors.

Sylvain GirO interprète quelques-unes de ses chansons, du Batteur de Grève aux Affranchies, son dernier album, accompagné par sa shruti box, sorte d’harmonium miniature, ainsi qu’une poignante version de Drouot de BARBARA.

Erwan HAMON et Janick MARTIN revisitent leur carrière avec des extraits de plusieurs albums, avec trois accordéons aux sonorités différentes et une flûte traversière en bois qui envoûtent sur des pièces aériennes et dansantes, et parfois la bombarde qui vient nous ensorceler.

François ROBIN nous plonge dans une ambiance expérimentale et hypnotique avec ses machines et sa veuze, la cornemuse du Pays Nantais, nous happe et nous étourdit. Il y ajoute quelques touches de violon et un bodhran frappé comme un tambour.

Les quatre artistes apportent de nouveaux habillages sonores à leur musique et revisitent même deux titres issus de LA CIRCULAIRE – François ROBIN Expérience #2, une création de François ROBIN avec Erwan HAMON et Sylvain GirO jamais parue en CD à ce jour (dont on peut toutefois écouter trois extraits sur Soundcloud).

Sur un morceau du Fest-Noz Symphonique du duo HAMON MARTIN, les paroles, initialement en breton, ont été réécrites pour l’occasion “À Noël, on perd la tête, et sans le sou, on fait la Fête / on coupe les têtes.” 🙂 qui résume bien l’esprit du collectif. Créer, recréer, danser, faire la fête, sans oublier le sens de l’humour et de l’engagement.

Après un vibrant morceau de LA CIRCULAIRE qui dépasse presque le mur du son, ce fabuleux Noël À LA ZIM ! s’achève avec une superbe berceuse… pour mieux nous réveiller en 2019.

Deux nouvelles créations en 2019

François ROBIN (veuze, duduck et machines) & Mathias DELPLANQUE (dispositif électro-acoustique), en résidence de janvier à mai pour L’Ombre de la Bête, “un concert s’appuyant sur l’expérimentation électroacoustique autour des sons organiques de la veuze (cornemuse nantaise) et l’appropriation libre de l’ambiance musicale et visuelle du jeu vidéo culte Shadow of the beast“. Une proposition fort intéressante qui, espérons-le, donnera naissance à un CD.

HAMON MARTIN QUINTET ” se réinvente et porte haut le chant du peuple” en résidence de février à avril et proposera avec Clameurs “sa définition d’un folk francophone d’aujourd’hui” composée d’un “mélange sans étiquette de chansons traditionnelles, de chansons d’auteurs classiques et d’œuvres contemporaines”. Un CD est d’ores et déjà prévu pour la fin de l’été et sera produit par Coop Breizh.

À suivre…

Article et photos de concert : Sylvie Hamon

Photo des 5 membres d’À LA ZIM ! Muzik : Audrey Alliot



Site : http://alazim-muzik.com/

Soundcloud : https://soundcloud.com/la-zim-muzik

Diaporama photos de la soirée au Nouveau Pavillon :

   

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.