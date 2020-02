SIRKIS/BIALAS IQ – Our New Earth

(Moonjune Records)

J’ai déjà évoqué Asaf SIRKIS et son incroyable talent aux baguettes. C’était à l’occasion de la sortie de l’excellent et très énigmatique Lighthouse de Mark WINGFIELD. Ce même fabuleux compositeur/musicien avait ensuite sorti Tales from the Dreaming City, avec le même Asaf SIRKIS qui officiait derrière les fûts. Autant vous dire que cela nous assurait un plaisir intense au niveau des rythmiques, toujours extraordinaires et renouvelées de titre en titre. Sauf qu’avec ce Our New Earth, c’est Asaf SIRKIS qui mène la danse, et c’est tout simplement magistral !

Voici que ce batteur se révèle à sa vraie valeur, et que dire ? Wow ! Il faut dire qu’il embarque avec lui Frank HARRISON, absolument magique au piano et aux claviers, Kevin GLASGOW, impérial à la basse, et surtout Sylwia BIALAS, dont la voix somptueuse illumine cet album… qui en réalité est double ! On a toujours un peu de mal à croire qu’un batteur, même ultra-doué, puisse se muer en compositeur un tant soit peu correct. Là, ce n’est même plus une preuve, c’est une énorme double claque, mais dans le meilleur sens du terme.

On ne sait carrément plus quel morceau préférer ! Certains citent Reminiscence, tandis que d’autres contredisent par Nocturnity. Difficile d’arbitrer tant les compositions sont toutes d’une qualité éblouissante ! Et pour aller encore plus loin qu’une étonnante collection de titres magnifiques, ceux-ci balaient également un spectre stylistique hallucinant allant du folklore polonais aux rythmes complexes indiens en passant par les couleurs harmoniques de l’Asie et les saveurs souvent déroutantes du progressive rock.

Cependant, il est clair qu’au-delà d’une riche et plaisante diversité de styles, c’est un langage nouveau et universel que vise ce double-album, une langue émotionnelle nouvelle, belle et musicale pour réconcilier l’humanité avec elle-même, comme une récréation de la Terre, d’où le titre du double-opus, Our New Earth.

Puisse Asaf SIRKIS et Sylwia BIALAS réussir dans leur merveilleuse entreprise. En attendant cette Terre nouvelle, voici dès à présent leur fantastique Our New Earth, un double-album incontournable et qui fait déjà date dans son domaine.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.asafsirkis.com/

Page label : https://asafsirkis-moonjune.bandcamp.com/album/our-new-earth-hd