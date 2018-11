Thomas de POURQUERY et SUPERSONIC au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

Thomas de POURQUERY et SUPERSONIC

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 27 juillet 2018

Vendredi soir, les nuages se sont accumulés au-dessus de Douarnenez, nous privant de la fameuse éclipse. Mais la scène du Rosmeur du festival Temps Fête a bénéficié de la lumineuse et solaire présence de Thomas de POURQUERY et de son groupe SUPERSONIC, révélation de la scène jazz contemporaine, mais dont les inspirations dépassent ce cadre pour engendrer un univers sonore bien particulier.

Entre transes furibardes, assauts rythmiques extatiques et flâneries galactiques, SUPERSONIC a délivré un show intense et habité, malgré l’absence de l’un de ses musiciens (conséquence de la suspension de trafic à la gare Montparnasse suite à un incendie).

Le répertoire était majoritairement axé sur le nouvel album, Sons of Love, sans toutefois oublier de rendre hommage au légendaire compositeur SUN RA, à travers les reprises de We Travel the Spaceways et Love in Outer Space.

Du coup, malgré les nuages, c’est la tête dans les étoiles qu’on a quitté l’enceinte du festival…

Article : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

CD : Play Sun Ra (Quark Records – 2014)

Sons of Love (Label Bleu – Amiens – 2017)

Site (en construction) : http://www.thomasdepourquery.fr

Pages Facebook : https://www.facebook.com/thomasdepourquerypage/

et https://www.facebook.com/ThomasdePourquerySupersonic/

Diaporama photos :

 

