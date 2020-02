Uzlyau – Guttural Singing of the peoples of the Sayan, Altai and Ural Mountains

Le label hollandais PAN Records est sans doute la première maison de disques européenne à avoir fait paraître en CD des enregistrements ethnomusicologiques sur les pratiques de chant diphonique en Sibérie (dans les Républiques de Touva et de l’Altaï). Les albums Voices From The Land of Eagles et Echoes From The Spirit World du TUVA ENSEMBLE, tous consacrés aux techniques de chant de la République de Touva, ou encore White Moon (Tsagaan Sar) et Jargalant Altaï, dédié aux chants et aux musiques de Mongolie, sont des références essentielles. Il faut y ajouter ce Uzlyau, paru à l’origine en 1993.

Il existe plusieurs styles de chant guttural (technique qui permet à un chanteur de produire deux, voire trois sons simultanément), et Uzlyau permet de découvrir ceux de trois républiques sibériennes aux reliefs montagneux : celle de Touva, celle de Bashkirie et celle de l’Altai. Les enregistrements sont tous l’œuvre du professeur russe Vyacheslav SHUROV (déjà auteur d’un recueil d’enregistrements de terrain paru sur un 33 Tours italien en 1967).

Ceux faits à Touva auprès de six éminents chanteurs (dont l’illustre Oorzhak KHUNASHTAAR-OOL, mais aussi Boris MONGUSH et Gennadi TUMAT) s’échelonnent de 1973 à 1990 et présentent la quasi-totalité des styles gutturaux pratiqués dans ce pays : “sygyt”, “borbangnadyr”, “khöömei” et “kargyraa”.

Deux extraits de chants épiques de l’Altai enregistrés en 1972 sont également au programme et font découvrir le style local, le “kai”, accompagné au luth topshuur.

L’autre moitié du CD comprend des enregistrements de 1992 permettant de découvrir ce style moins connu de chant guttural de la Bashkirie qui donne son nom au disque, l’”uzlyau”.

Là encore, plusieurs interprètes déclinent le style, notamment le chanteur Mansur UZANBAYEV, capable d’improviser ou qui “gutturalise” pour accompagner des danses, et – fait encore plus rare – la chanteuse Bibizada SULEYMANOVA, qui présente des chants en version vocale “normale” et en version gutturale uzlyau. Quelques pièces font intervenir la flûte “kuray” ou la guimbarde “kubyz”.

Uzlyau complète ainsi fort judicieusement les recueils de chants de gorge parus chez PAN Records et est recommandé à tous ceux qui souhaiteraient approfondir leur approche de ce phénomène vocal aux échos troublants.

