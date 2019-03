HAMON MARTIN QUINTET au Festival Yaouank au Parc des Expos de Rennes, novembre 2018

HAMON MARTIN QUINTET

au Parc des Expositions de Rennes,



Grand Fest-Noz du Festival Yaouank

le 17 novembre 2018

Le duo HAMON MARTIN s’était produit sur la même scène deux ans plus tôt pour sa création du Fest-Noz Symphonique, mais cela faisait cinq ans que le QUINTET formé par Erwan HAMON (flûte traversière en bois et bombarde), Janick MARTIN (accordéons diatoniques), Ronan PELLEN (cistre), Erwan VOLANT (basse) et Mathieu HAMON (chant) n’était pas venu jouer au Festival Yaouank.

En 2013, ils avaient invité le percussionniste indien Prabhu EDOUARD. Pour la vingtième édition du festival, ils étaient les invités du jeune NÂTAH BIG BAND qui se produisait après eux sur la grande scène. Pendant la préparation du big band, le QUINTET HAMON MARTIN s’est installé devant le rideau noir et a livré un concert intense avec un répertoire issu en grande partie des albums Du Silence et du Temps et Les Vies que l’on mène.

D’année en année, les textes du quintet se font plus militants sans oublier de faire danser. Ainsi, ils ont terminé leur prestation par Zim Zoum Zad, devenu l’hymne de Notre-Dame-des-Landes, et un extrait réarrangé pour le fest-noz de leur dernier album Kharoub, enregistré avec deux musiciens palestiniens.

Photos : Sylvie Hamon

Derniers CD : Les Vies que l’on mène (2014) et Kharoub (2017)

