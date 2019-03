NÂTAH BIG BAND au Festival Yaouank au Parc des Expos de Rennes, novembre 2018

NÂTAH BIG BAND

au Parc des Expositions de Rennes,



Grand Fest-Noz du Festival Yaouank

le 17 novembre 2018

NÂTAH est à l’origine un sextet qui a proposé au Festival Yaouank la création d’un big band de musique bretonne de 17 musiciens. Yaouank a relevé le défi et, depuis sa prestation au MusikHall en 2016, ce grand ensemble composé de jeunes musiciens a enregistré un album et fait une tournée sur les plus grandes scènes de Bretagne. La tournée s’est achevée sur la même scène qui l’a vu naître devant un public conquis.

Les influences de NÂTAH BIG BAND sont multiples et vont du jazz au rock progressif, en passant par le funk et les musiques du monde. Ils ont été également influencés par HAMON MARTIN QUINTET qui, il y a plus de quinze ans, a révolutionné la scène du fest-noz avec de nouveaux arrangements. NÂTAH BIG BAND leur a rendu hommage en les invitant sur scène en rappel, pour interpréter deux morceaux de leurs premiers albums.

Photos : Sylvie Hamon

CD : Caméléon (2018)

Diaporama photos :

