PLANTEC au Festival Yaouank au Parc des Expos de Rennes, novembre 2018

au Parc des Expositions de Rennes,



Grand Fest-Noz du Festival Yaouank

le 17 novembre 2018

Fondé en 2002 par deux frères, Yannick et Odran PLANTEC (guitare acoustique et bombarde), le groupe a connu plusieurs changements de personnel avant de se stabiliser sous la forme d’un trio depuis 2011 avec DJIBRIL (Gabriel N’DOMBI) aux programmations et claviers. Le Festival Yaouank les accueille régulièrement et le trio s’était déjà produit deux fois sous le fabuleux light-show de la grande scène, en 2012 et 2015.

Ils sont revenus en 2018 avec de saisissantes projections vidéos qui se mariaient à merveille avec leur électro-fest-noz transe aux accents rock’n’roll, avec le répertoire de leur dernier CD/DVD enregistré au Festival Interceltique de Lorient 2017. Malgré l’heure tardive, l’ambiance était à son zénith, portée par le trio aussi déchaîné que les danseurs.

Photos : Sylvie Hamon

Dernier CD/DVD : Live Festival Interceltique de Lorient (2018)

