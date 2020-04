Martin ARCHER – Another Fantastic Individual

(Discus Music)

Ce n’est pas la première fois que je vous parle de Martin ARCHER. En effet, je vous ai déjà conté les aventures de ce prodigieux saxophoniste au sein de l’ORCHESTRA OF THE UPPER ATMOSPHERE en compagnie de Jan et Terry TODD pour ne citer qu’eux, au sein du trio DAS RAD avec Nick ROBINSON et Steve DINSDALE, et évoqué plus récemment son merveilleux double-album intitulé Anthropology Band, sans oublier le fait des plus notables qu’il a fondé et dirige le célèbre label DISCUS. Sauf que l’Another Fantastic Individual que je présente là est un album similaire à aucun autre auparavant dans la carrière de Martin ARCHER.

Eh ! oui, malgré une discographie à faire pâlir, c’est son premier véritable album solo ! Entrer seul dans un studio et jouer de tous les instruments. On imagine l’étrange impression qu’a dû vivre ce compositeur plutôt très habitué à distribuer ses partitions et à les faire jouer par d’autres musiciens tout en les accompagnant.

Ici, le saxo, c’est lui, la clarinette, c’est lui aussi, la flûte, c’est encore lui, idem pour le mélodica, le piano, l’orgue et les percussions. Cet homme rompu aux orchestres est tout simplement devenu lui-même homme-orchestre. Mais pour ce musicien d’une exigence extrême, cela ne pouvait certainement pas être pour un album fade et médiocre.

Et de fait, Another Fantastic Individual étonne, hypnotise ou rudoie tour à tour, mais ne laisse jamais de marbre. En réalité, cette première fois qui aurait pu n’être qu’un coup d’essai est un coup de maître.

Pour parvenir à cet époustouflant résultat, il a puisé dans toutes ses expériences passées et dans tout son savoir-faire présent, passant d’un style à un autre en une poignée de mesures, ou explorant l’inconnu pour se dépasser encore. Aucun étonnement alors à ce que Lee HENDERSON, du très respecté webzine Big Beautiful Noise, lui ait décerné “A GIANT RECOMMENDATION !”, oui oui, en gros caractères.

Comprenez dès lors que je ne puis faire moins que de vous conseiller TRÈS VIVEMENT ce plus que superbe Another Fantastic Individual.

Frédéric Gerchambeau

Page : https://discusmusic.bandcamp.com/album/another-fantastic-individual-80cd

Label : https://discus-music.co.uk/